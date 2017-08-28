МВД Испании заявило об отсутствии признаков радикализации планировавшего теракт имама

МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы не выявили признаков радикализации имама Абдельбаки ас-Сати, который планировал теракт в Барселоне.

Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо в интервью радиостанции Cope.

По его словам, "способ совершения преступлений изменился". Глава ведомства обратил внимание на то, что "не было признаков радикализации" имама. Министр считает, что следует пересмотреть контроль за веществами, при помощи которых изготавливается взрывчатка.

"Нужно подумать, как сделать так, чтобы подобное не повторилось", - отметил глава МВД Испании. Он уточнил, что между правительством королевства и властями Каталонии существовала "координация с самого начала", как только поступила информация об атаках.