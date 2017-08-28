Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД Испании заявило об отсутствии признаков радикализации планировавшего теракт имама

Международная панорама
28 августа, 12:53 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 28, августа. /ТАСС

В МВД сообщили, что следует пересмотреть контроль за веществами, при помощи которых изготавливается взрывчатка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы не выявили признаков радикализации имама Абдельбаки ас-Сати, который планировал теракт в Барселоне.

Смотрите также
Акция памяти на улице Рамбла в Барселоне

Теракты в Каталонии: пощечина всему миру

Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо в интервью радиостанции Cope.

По его словам, "способ совершения преступлений изменился". Глава ведомства обратил внимание на то, что "не было признаков радикализации" имама. Министр считает, что следует пересмотреть контроль за веществами, при помощи которых изготавливается взрывчатка.

"Нужно подумать, как сделать так, чтобы подобное не повторилось", - отметил глава МВД Испании. Он уточнил, что между правительством королевства и властями Каталонии существовала "координация с самого начала", как только поступила информация об атаках.

Смотрите также

EL Pais: причастные к терактам в Каталонии попали под влияние исламистской группировки

СМИ: в 2005 году полиция прослушивала телефон имама, причастного к атакам в Каталонии

Каталонская полиция нашла пояс смертника в доме, где террористы планировали атаку

El Mundo: суд в 2015 году счел неопасным имама, планировавшего теракт в Барселоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане
5
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама