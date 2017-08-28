Теффт: США не согласны с Россией о роли Асада в будущем Сирии

Алиханов: затраты на обслуживание стадиона "Калининград" составят до 220 млн рублей в годСпорт 28 августа, 15:16
Тарасова не исключила, что фигуристы будут исполнять каскад из двух четверных прыжковСпорт 28 августа, 15:13
Алиханов: перед "Балтикой" стоит задача выйти в РФПЛСпорт 28 августа, 15:10
Figaro: супруги Макрон взяли собаку из приютаОбщество 28 августа, 15:05
Аналитический центр при правительстве РФ будет отвечать за программу "Цифровая экономика"Экономика и бизнес 28 августа, 15:04
Мельче, но слаще: российские виноградари ждут хороший урожай вопреки капризам погодыЭкономика и бизнес 28 августа, 14:48
Кабмин выделил 80 млн рублей для помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-ДонуОбщество 28 августа, 14:25
МИД РФ прорабатывает ответ на ужесточение антироссийских санкций СШАПолитика 28 августа, 14:16
Московскую реку Яузу очистят и создадут вокруг нее гигантский парк в 2018 годуОбщество 28 августа, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. США до сих пор не согласны с Россией в отношении роли Башара Асада в будущем Сирии. Об этом заявил в понедельник посол США в России Джон Теффт в интервью на радио "Эхо Москвы".
"Что касается Сирии, то у нас с Россией есть канал по снижению конфликтности, а также соглашение по режиму прекращения огня, - сказал он. - В то же время мы до сих пор не согласны с ролью Асада в будущем Сирии и проводим обсуждения". "Мы считаем, что он должен уйти", - добавил он.
Посол также обратил внимание на то, что еще одним важным различием в позициях США и РФ является роль Ирана в Сирии. "Конечно, роль Ирана - это еще одно важное расхождение в наших позициях, - сказал дипломат. - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был в России на прошлой неделе и встречался с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и опять же разговоры сводились к роли "Хезболлы" в Сирии, поэтому российское руководство должно принять решения по этому поводу".
Вместе с тем Теффт подчеркнул, что, несмотря на некоторые несовпадения позиций, основным приоритетом для США остается уничтожение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). "ИГ является угрозой не только для Сирии, но и для всего мира, как вы видите по террористическим атакам в Европе, США и России. Необходимо избавиться от этой угрозы", - заметил он.
Дипломат отметил позитивные шаги в отношениях США и России в вопросе Сирии. "Нам удалось ввести режим прекращения огня на юго-востоке Сирии, который соблюдается уже в течение нескольких недель, также мы основали центр по мониторингу в Аммане, и они как раз связаны с российскими партнерами по мониторингу ситуации", - сказал посол. "Это все работает совместно с каналом по снижению конфликтности, но мы понимаем, что еще многое предстоит сделать", - заключил он.