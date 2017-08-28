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Теффт: США не согласны с Россией о роли Асада в будущем Сирии

Международная панорама
28 августа, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

По словам посла США в России, Вашингтон считает, что сирийский лидер "должен уйти"

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. США до сих пор не согласны с Россией в отношении роли Башара Асада в будущем Сирии. Об этом заявил в понедельник посол США в России Джон Теффт в интервью на радио "Эхо Москвы".

"Что касается Сирии, то у нас с Россией есть канал по снижению конфликтности, а также соглашение по режиму прекращения огня, - сказал он. - В то же время мы до сих пор не согласны с ролью Асада в будущем Сирии и проводим обсуждения". "Мы считаем, что он должен уйти", - добавил он.

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Посол также обратил внимание на то, что еще одним важным различием в позициях США и РФ является роль Ирана в Сирии. "Конечно, роль Ирана - это еще одно важное расхождение в наших позициях, - сказал дипломат. - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был в России на прошлой неделе и встречался с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и опять же разговоры сводились к роли "Хезболлы" в Сирии, поэтому российское руководство должно принять решения по этому поводу".

Вместе с тем Теффт подчеркнул, что, несмотря на некоторые несовпадения позиций, основным приоритетом для США остается уничтожение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). "ИГ является угрозой не только для Сирии, но и для всего мира, как вы видите по террористическим атакам в Европе, США и России. Необходимо избавиться от этой угрозы", - заметил он.

Дипломат отметил позитивные шаги в отношениях США и России в вопросе Сирии. "Нам удалось ввести режим прекращения огня на юго-востоке Сирии, который соблюдается уже в течение нескольких недель, также мы основали центр по мониторингу в Аммане, и они как раз связаны с российскими партнерами по мониторингу ситуации", - сказал посол. "Это все работает совместно с каналом по снижению конфликтности, но мы понимаем, что еще многое предстоит сделать", - заключил он.

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Персоны
Теффт, Джон Асад, Башар Хафез Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Иран Сирия Россия Израиль
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