Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

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В начале недели в Париже и Риме состоялись сразу две важные встречи, посвященные миграционному кризису в Европе. Министр внутренних дел Италии Марко Миннити встретился со своими коллегами из Ливии, Нигера, Чада и Мали. А по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялся мини-саммит с участием лидеров четырех стран Европы и трех государств Африки.
В Риме участники встречи обозначили следующие приоритеты:
Согласно статистическим данным Агентства Евросоюза по контролю границ Frontex и УВКБ ООН от 2015 года, среднестатистический мигрант — сирийский мужчина старше 18 лет, исповедующий ислам суннитского толка.
Но с тех пор картина немного изменилась, в первую очередь из-за соглашения по мигрантам, заключенного ЕС с Турцией в 2016 году (прибывшие в Грецию мигранты теперь высылаются в Турцию, а ЕС принимает из Турции тех, кто получил легальный статус беженца по системе "один на одного").
Данные Frontex указывают на то, что путь в Италию стал для мигрантов самым популярным. Им пользуются в основном граждане Нигерии, Бангладеша и Гвинеи. Причем, в отличие от сирийцев, бегущих в ЕС от войны, им будет очень сложно доказать, что они — беженцы.
В то же время этот путь, в отличие от греческого, очень опасен. По данным Международной организации по миграции, с января по август 2017 года на пути в Италию погибло свыше 2,2 тыс. человек. Но даже такая ужасающая статистика не пугает желающих оказаться в Европе.
В основном в ЕС по-прежнему едут мужчины старше 18 лет, исповедующие ислам. Важно однако, что почти 50% населения Нигерии исповедует христианство, что не может не отразиться на религиозном составе мигрантов.
Оценить масштаб миграционного кризиса в Европе могут помочь такие данные, как количество нелегальных пересечений границ ЕС и количество запросов на предоставление статуса беженца.
Пик миграционного кризиса пришелся на 2015 год, а в 2016-м поток мигрантов резко пошел на спад. Данные за первое полугодие 2017 года от Frontex и Евростата показывают, что снижение потока продолжается.
Одной из причин этого тренда стало заключение соглашения между ЕС и Турцией. Но есть и другие, о которых ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев.
По словам Максимычева, ключевую роль в снижении потока сыграла нормализация положения в Сирии и, как следствие, снижение потока эмигрантов из Сирийской Арабской Республики. Еще одна причина — более серьезный подход Евросоюза к контролю собственных границ и разработка планов создания точек приема и размещения мигрантов и беженцев в таких странах, как Ливия.
Но надо иметь в виду, что два из трех факторов не являются долгоиграющими. Соглашение с Турцией может быть расторгнуто в любой момент, а лагеря на территории Ливии — в основном "музыка будушего"
Игорь Максимычев ведущий научный сотрудник Института Европы РАН
За две недели до встречи в Риме министр внутренних дел Италии Марко Миннити заявил, что видит "свет в конце туннеля", комментируя снижение потока мигрантов в ЕС через Италию. Но сразу дал понять, что Европа из этого "туннеля" выедет нескоро.
Александр Мосесов