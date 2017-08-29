Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

В начале недели в Париже и Риме состоялись сразу две важные встречи, посвященные миграционному кризису в Европе. Министр внутренних дел Италии Марко Миннити встретился со своими коллегами из Ливии, Нигера, Чада и Мали. А по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялся мини-саммит с участием лидеров четырех стран Европы и трех государств Африки.

В Риме участники встречи обозначили следующие приоритеты:

поддержка работы пограничных служб, а также создания таковой в Ливии;

расширение сотрудничества с Международной организацией по миграции и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) для создания центров для мигрантов в Нигере и Чаде;

улучшение условий жизни мигрантов, находящихся в Ливии.

А в Париже Макрон призвал Европу и Африку объединить усилия в борьбе с миграционным кризисом.

Смещение в Африку

Мигранты и беженцы Мигрант — человек, который прибывает в другую страну в поисках лучшей жизни (чтобы найти работу, пользоваться различными благами, которые предоставляет государство прибытия). Беженец — тот, кто покидает свою страну из-за опасений за собственную жизнь и свободу.

Важно, что в отличие от мигранта (например, трудового), право беженца на убежище закреплено в международном праве. Иными словами, если на берег Италии высадился мигрант и смог доказать, что он беженец, его депортация будет нелегальна. А вот мигранта, нелегально пересекшего государственную границу, власти имеют полное право депортировать.

Согласно статистическим данным Агентства Евросоюза по контролю границ Frontex и УВКБ ООН от 2015 года, среднестатистический мигрант — сирийский мужчина старше 18 лет, исповедующий ислам суннитского толка.

Но с тех пор картина немного изменилась, в первую очередь из-за соглашения по мигрантам, заключенного ЕС с Турцией в 2016 году (прибывшие в Грецию мигранты теперь высылаются в Турцию, а ЕС принимает из Турции тех, кто получил легальный статус беженца по системе "один на одного").

Данные Frontex указывают на то, что путь в Италию стал для мигрантов самым популярным. Им пользуются в основном граждане Нигерии, Бангладеша и Гвинеи. Причем, в отличие от сирийцев, бегущих в ЕС от войны, им будет очень сложно доказать, что они — беженцы.

В то же время этот путь, в отличие от греческого, очень опасен. По данным Международной организации по миграции, с января по август 2017 года на пути в Италию погибло свыше 2,2 тыс. человек. Но даже такая ужасающая статистика не пугает желающих оказаться в Европе.

В основном в ЕС по-прежнему едут мужчины старше 18 лет, исповедующие ислам. Важно однако, что почти 50% населения Нигерии исповедует христианство, что не может не отразиться на религиозном составе мигрантов.

Сколько их?

Оценить масштаб миграционного кризиса в Европе могут помочь такие данные, как количество нелегальных пересечений границ ЕС и количество запросов на предоставление статуса беженца.

Пик миграционного кризиса пришелся на 2015 год, а в 2016-м поток мигрантов резко пошел на спад. Данные за первое полугодие 2017 года от Frontex и Евростата показывают, что снижение потока продолжается.

Одной из причин этого тренда стало заключение соглашения между ЕС и Турцией. Но есть и другие, о которых ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев.

По словам Максимычева, ключевую роль в снижении потока сыграла нормализация положения в Сирии и, как следствие, снижение потока эмигрантов из Сирийской Арабской Республики. Еще одна причина — более серьезный подход Евросоюза к контролю собственных границ и разработка планов создания точек приема и размещения мигрантов и беженцев в таких странах, как Ливия.

Но надо иметь в виду, что два из трех факторов не являются долгоиграющими. Соглашение с Турцией может быть расторгнуто в любой момент, а лагеря на территории Ливии — в основном "музыка будушего"



Игорь Максимычев ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

За две недели до встречи в Риме министр внутренних дел Италии Марко Миннити заявил, что видит "свет в конце туннеля", комментируя снижение потока мигрантов в ЕС через Италию. Но сразу дал понять, что Европа из этого "туннеля" выедет нескоро.

Александр Мосесов