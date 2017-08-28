Оборонный фонд ЕС начнет действовать в полном объеме в 2018 году

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БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Оборонный инвестиционный фонд ЕС начнет действовать в полном в полном объеме с 2018 года. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, открывая плановую встречу руководителей дипломатических миссий ЕС, предваряющую начало нового политического сезона в Брюсселе.
"Оборонный фонд ЕС выйдет на полный уровень операционной готовности в 2018 году", - сказала она.
По словам Могерини, оборона станет главным приоритетом внешней политики Евросоюза в следующие 12 месяцев. По ее словам, вторым приоритетом ЕС является борьба с терроризмом и экстремизмом, третьим - миграция.
"Мы смогли создать единый центр управления иностранными невоенными миссиями ЕС в Брюсселе. Это крупнейшее достижение за 60 лет существования ЕС", - сказала она.
"В ближайшее время мы намерены создать сеть экспертов, ответственных за борьбу с терроризмом во всех миссиях ЕС за рубежом", - сказала она.