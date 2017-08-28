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Нетаньяху обвинил Иран в строительстве объектов по производству ракет в Сирии и Ливане

Международная панорама
28 августа, 14:03 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 28, августа. /ТАСС

Израиль не может принять это, подчеркнул премьер еврейского государства

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в строительстве объектов по производству высокоточных управляемых ракет в Сирии и Ливане.

С соответствующим заявлением он выступил перед началом переговоров в Иерусалиме с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

По словам Нетаньяху, Иран намерен использовать Сирию как "базу для военного закрепления для своей объявленной цели - уничтожения Израиля". "С этой же целью он [Тегеран] строит объекты для производства высокоточных управляемых ракет - как в Сирии, так и в Ливане", - продолжил Нетаньяху. По мнению главы правительства еврейского государства, "этого не может принять Израиль, этого не должны принимать США". Премьера цитирует газета Haaretz.

Гутерриш в воскресенье прибыл с первым после вступления в должность генсека ООН в начале года визитом в еврейское государство и Палестину. В понедельник он уже встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, на вторую половину дня у него запланирована встреча с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

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Персоны
Аббас, Махмуд Ривлин, Реувен Гутерриш, Антониу Нетаньяху, Биньямин
Страны
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