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СМИ: Тереза Мэй примет участие в заседании Совета нацбезопасности Японии

Международная панорама
28 августа, 15:16 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, августа. /ТАСС

По данным агентства Kyodo, на заседании будут обсуждаться вопросы обострения ситуации на Корейском полуострове и развития ракетно-ядерной программы КНДР

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ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своего визита в Японию примет участие в заседании Совета национальной безопасности страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что такое нетипичное предложение японский премьер Синдзо Абэ сделал британской стороне, желая продемонстрировать единство двух государств по вопросу развития ракетно-ядерной программы КНДР. Обычно в заседаниях Совета национальной безопасности Японии, помимо премьера, принимают участие главы оборонного и внешнеполитического министерств, а также руководители ведомств, связанных с обеспечением национальной безопасности.

Визит Мэй состоится с 30 августа по 1 сентября и станет ее первой поездкой в Японию с июля прошлого года, когда Мэй заняла должность главы британского правительства. Также она станет вторым лидером иностранного государства, принявшим участие в заседании Совета национальной безопасности Японии. Первым в 2014 году стал занимавший в тот момент пост премьера Австралии Тони Абботт.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Мэй, Тереза Абэ, Синдзо Абботт, Тони
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония Австралия Великобритания
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