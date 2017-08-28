СМИ: Тереза Мэй примет участие в заседании Совета нацбезопасности Японии

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ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своего визита в Японию примет участие в заседании Совета национальной безопасности страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что такое нетипичное предложение японский премьер Синдзо Абэ сделал британской стороне, желая продемонстрировать единство двух государств по вопросу развития ракетно-ядерной программы КНДР. Обычно в заседаниях Совета национальной безопасности Японии, помимо премьера, принимают участие главы оборонного и внешнеполитического министерств, а также руководители ведомств, связанных с обеспечением национальной безопасности.
Визит Мэй состоится с 30 августа по 1 сентября и станет ее первой поездкой в Японию с июля прошлого года, когда Мэй заняла должность главы британского правительства. Также она станет вторым лидером иностранного государства, принявшим участие в заседании Совета национальной безопасности Японии. Первым в 2014 году стал занимавший в тот момент пост премьера Австралии Тони Абботт.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.