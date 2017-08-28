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В Луганске убили двух депутатов народного совета ЛНР

Международная панорама
28 августа, 15:41 дата обновления: 28 августа, 15:50 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 28, августа. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

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© Валентин Спринчак/ТАСС

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Два депутата народного совета провозглашенной Луганской народной республики были убиты в Луганске в ночь с 26 на 27 августа. Об этом в понедельник на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко.

"В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами народного совета ЛНР, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - По данному факту Следственным управлением МВД ЛНР возбуждено уголовное дело".

Замгенпрокурора уточнил, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. "Данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия", - пояснил он.

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