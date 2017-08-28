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СМИ: Германия и Нидерланды объединят подразделения противовоздушной обороны

Международная панорама
28 августа, 17:49 UTC+3 ГААГА ГААГА 28, августа. /ТАСС

По словам командующего ВС Нидерландов Тома Миддендорпа, цель такого объединения - расширение возможностей для борьбы с международным терроризмом

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ГААГА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Нидерландов и Германии создают совместное подразделение ПВО. Об этом сообщила в понедельник газета Trouw.

По данным издания, соответствующее соглашение подпишут 29 августа командующий ВС Нидерландов генерал Том Миддендорп и генеральный инспектор Бундесвера Фолькер Викер. Согласно договоренности, германское подразделение, базирующееся в районе города Тодендорф, перейдет под управление голландского командования ПВО наземного базирования. "Это является логичным развитием сотрудничества после совместных учений с использованием зенитных ракетных комплексов Patriot на острове Крит в прошлом году", - отметила газета.

Как подчеркнул Миддендорп, данный шаг направлен в первую очередь на расширение возможностей для борьбы с международным терроризмом. "Мы видим, как не только государства, но и террористические организации и группировки в нестабильных регионах получают доступ к различным ракетным системам, - заметил он. - Эти ракеты представляют для нас серьезную угрозу, мы должны иметь возможность эффективно противостоять им".

Данное сотрудничество, подчеркнул голландский генерал, открыто и для других стран. "Системы противовоздушной обороны - это высокотехнологичное оборудование, которое может позволить себе не каждая страна, - заметил он. - Поэтому сотрудничество в этой области является крайне важным для самообороны и усиления Европы".

Подразделение, в которое входят около 300 военнослужащих будет находиться под голландским командованием, но продолжит базироваться под Тодендорфом.

Это уже не первый опыт интеграции военных подразделений Нидерландов и Германии. С 1995 года в немецком городе Мюнстер базируется совместный немецко-голландский корпус НАТО, а в 2014 году голландская 11-я воздушно-десантная бригада вошла в состав немецкой дивизии быстрого реагирования. Кроме того, в 2016 году морской батальон ВМС Германии был интегрирован в систему военно-морских сил Нидерландов, а 43-я механизированная бригада сухопутных войск Нидерландов вошла в состав 1-й танковой дивизии Бундесвера.

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