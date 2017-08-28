Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ по-прежнему считает США важнейшим партнером Европы

Международная панорама
28 августа, 18:07 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 28, августа. /ТАСС

При этом Зигмар Габриэль отметил, что в последнее время Германия и Соединенные Штаты "не всегда находили общий язык"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. США остаются важнейшим партнером Германии на мировой арене, несмотря на разногласия. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед вылетом в Вашингтон, где во вторник он проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Смотрите также

Германия не поддерживает противоречащие международному праву санкции США

МИД Германии рассчитывает, что США обсудят с ЕС применение новых санкций против РФ

"Несмотря на то, что мы в последнее время не всегда находили общий язык, Америка остается важнейшим партнером Европы", - сказал он.

Министр также подтвердил, что будет обсуждать с Тиллерсоном "ядерную программу КНДР, ситуацию в Афганистане, кризис вокруг Катара, сохранение соглашения по ядерной программе Ирана и санкции США против России".

"Все это актуальные проблемы", - отметил Габриэль. По его словам, они должны быть урегулированы дипломатическим путем. Габриэль также сообщил, что решение о его третьем с момента вступления в должность визите в США было принято в короткий срок, что связано со значительным кругом проблемных тем.

Ранее глава МИД ФРГ резко критиковал принятый американской администрацией закон о новых санкциях в отношении России. По его словам, устанавливаемые документом ограничительные меры могут сказаться на европейских компаниях и негативно повлиять на энергобезопасность Европы. Кроме того, он неоднократно выступал в поддержку соглашения по иранской ядерной программе на фоне намерений Белого дома выйти из него.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ситуация вокруг Катара Ракетные запуски в КНДР Санкции в отношении России Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Тиллерсон, Рекс Габриэль, Зигмар
Страны
США Иран КНДР Катар Россия Германия Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
4
Федерация фигурного катания не получала от Липницкой документов о завершении карьеры
5
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Путин прибыл в Будапешт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама