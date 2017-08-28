Глава МИД ФРГ по-прежнему считает США важнейшим партнером Европы

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БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. США остаются важнейшим партнером Германии на мировой арене, несмотря на разногласия. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед вылетом в Вашингтон, где во вторник он проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
"Несмотря на то, что мы в последнее время не всегда находили общий язык, Америка остается важнейшим партнером Европы", - сказал он.
Министр также подтвердил, что будет обсуждать с Тиллерсоном "ядерную программу КНДР, ситуацию в Афганистане, кризис вокруг Катара, сохранение соглашения по ядерной программе Ирана и санкции США против России".
"Все это актуальные проблемы", - отметил Габриэль. По его словам, они должны быть урегулированы дипломатическим путем. Габриэль также сообщил, что решение о его третьем с момента вступления в должность визите в США было принято в короткий срок, что связано со значительным кругом проблемных тем.
Ранее глава МИД ФРГ резко критиковал принятый американской администрацией закон о новых санкциях в отношении России. По его словам, устанавливаемые документом ограничительные меры могут сказаться на европейских компаниях и негативно повлиять на энергобезопасность Европы. Кроме того, он неоднократно выступал в поддержку соглашения по иранской ядерной программе на фоне намерений Белого дома выйти из него.