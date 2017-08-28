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Минобороны Израиля: палестинский лидер намеренно усугубляет ситуацию в секторе Газа

Международная панорама
28 августа, 18:29 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 28, августа. /ТАСС

По словам министра обороны Авигдора Либермана, цель Махмуда Аббаса - создание конфронтации между Израилем и ХАМАС

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обвинил в понедельник президента Палестины Махмуда Аббаса в намеренном усугублении ситуации в секторе Газа с целью разжигания конфликта между правящим в этом палестинском приморском анклаве движением ХАМАС и еврейским государством.

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"Те, кто виноваты в бедственном положении жителей сектора Газа - это Махмуд Аббас, который без тени сомнения приносит их в жертву внутренним войнам, и ХАМАС, который взимает с жителей сектора налоги и вкладывает большую часть полученных денег в рытье тоннелей, а также в производство и контрабанду оружия, вместо того, чтоб улучшать качество жизни граждан Газы", - сказал Либерман в понедельник генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу на встрече в Иерусалиме. Высказывания министра распространила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.

По мнению Либермана, Аббас "намеренно усугубляет ситуацию в секторе Газа для того, чтобы привести к конфронтации между Израилем и ХАМАС".

Министр обороны также рассказал административному главе международной организации, что ХАМАС не отдает тела двух солдат армии обороны Израиля (Адара Гольдина и Орона Шауля) и "выставляет нереальные требования для их возвращения", а также "удерживает в нарушение международного права израильских граждан, которые пересекли границу с сектором Газа, и отказывается дать какую-либо информацию об их состоянии".

"Это - проявление беспрецедентной жестокости по отношению к семьям солдат и гражданских лиц, и я ожидаю, что международное сообщество и ООН будут готовы озвучить это и окажут давление на ХАМАС", - добавил Либерман.

Гутерриш в воскресенье прибыл с первым после вступления в должность генсека ООН в начале года визитом в Израиль и Палестину. В понедельник он уже встретился в Иерусалиме с президентом и премьер-министром Израиля Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаньяху, ему еще предстоит встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

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Персоны
Аббас, Махмуд Ривлин, Реувен Гутерриш, Антониу Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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