Минобороны Израиля: палестинский лидер намеренно усугубляет ситуацию в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обвинил в понедельник президента Палестины Махмуда Аббаса в намеренном усугублении ситуации в секторе Газа с целью разжигания конфликта между правящим в этом палестинском приморском анклаве движением ХАМАС и еврейским государством.

"Те, кто виноваты в бедственном положении жителей сектора Газа - это Махмуд Аббас, который без тени сомнения приносит их в жертву внутренним войнам, и ХАМАС, который взимает с жителей сектора налоги и вкладывает большую часть полученных денег в рытье тоннелей, а также в производство и контрабанду оружия, вместо того, чтоб улучшать качество жизни граждан Газы", - сказал Либерман в понедельник генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу на встрече в Иерусалиме. Высказывания министра распространила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.

По мнению Либермана, Аббас "намеренно усугубляет ситуацию в секторе Газа для того, чтобы привести к конфронтации между Израилем и ХАМАС".

Министр обороны также рассказал административному главе международной организации, что ХАМАС не отдает тела двух солдат армии обороны Израиля (Адара Гольдина и Орона Шауля) и "выставляет нереальные требования для их возвращения", а также "удерживает в нарушение международного права израильских граждан, которые пересекли границу с сектором Газа, и отказывается дать какую-либо информацию об их состоянии".

"Это - проявление беспрецедентной жестокости по отношению к семьям солдат и гражданских лиц, и я ожидаю, что международное сообщество и ООН будут готовы озвучить это и окажут давление на ХАМАС", - добавил Либерман.

Гутерриш в воскресенье прибыл с первым после вступления в должность генсека ООН в начале года визитом в Израиль и Палестину. В понедельник он уже встретился в Иерусалиме с президентом и премьер-министром Израиля Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаньяху, ему еще предстоит встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.