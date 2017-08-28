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Меркель и Макрон выразили озабоченность нарушениями перемирия в Донбассе

Международная панорама
28 августа, 19:09 UTC+3 БЕРЛИН 28, августа. /ТАСС

По мнению лидеров Германии и Франции, "ситуация с безопасностью на востоке Украины принципиально не изменилась" после объявления об установлении "школьного перемирия"

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БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном заявлении выразили озабоченность несоблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины. Текст соответствующего заявления распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

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Как подчеркивается в документе, согласованный на прошлой неделе режим прекращения огня на востоке Украины "соблюдается не в полной мере". Лидеры Франции и ФРГ добавили, что "ситуация с безопасностью на востоке Украины принципиально не изменилась" после объявления об установлении перемирия перед началом учебного года.

"Все еще наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения, - отмечается в заявлении. - Миссия ОБСЕ по-прежнему сообщает об угрозах персоналу и ограничении свободы передвижения, в особенности в районах, не контролируемых украинским правительством".

Меркель и Макрон отметили необходимость взаимодействия сторон конфликта в рамках Совместного центра контроля и координации для обсуждения инцидентов, а также важность предоставления свободного и безопасного доступа наблюдателям ОБСЕ.

"Мы настойчиво призываем президентов Путина и Порошенко полностью выполнить данные ими обещания, публично и четко поддержать перемирие и обеспечить передачу соответствующих инструкций военным и силам на местах", - говорится также в заявлении.

Президент РФ неоднократно заявлял, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает исключительно в качестве посредника для урегулирования кризиса, а потому не может выполнить минские соглашения.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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