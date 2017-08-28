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Конгрессмен США: расследование по РФ может кончиться противоречивыми докладами двух партий

Международная панорама
28 августа, 21:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, августа. /ТАСС

Демократ Адам Шифф также полагает, что разбирательство может затянуться на неопределенный срок

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ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году может завершиться в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США подготовкой отдельных отчетов от представителей Демократической и Республиканской партий, содержащих противоречащие выводы. Свое опасение по поводу такого развития событий выразил в понедельник старший демократ в этом комитете Адам Шифф.

Он заверил, что будет работать с другими членами Конгресса с тем, чтобы "не допустить выпуска двух отдельных докладов". "Если такое произойдет, то американцам придется ознакомиться с обоими докладами и решить для себя, какому верить. И это далеко от желаемого", - сказал Шифф в интервью газете USA Today.

"Идеальным вариантом был бы обстоятельный всесторонний отчет, одобренный представителями обеих партий", - добавил он. Шифф также отметил, что расследование вряд ли завершится до конца текущего года, несмотря на то, что в этом процессе "заметен прогресс".

На вопрос, считает ли он, что комитет располагает достаточными ресурсами для ведения разбирательства, конгрессмен ответил отрицательно. "Нет, я так не считаю. У нас должно быть в два или три раза больше ресурсов на это дело", - сообщил он.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

При этом руководство Демократической партии в лице лидеров меньшинства в обеих палатах Конгресса, а также бывшие члены администрации регулярно привлекают к этим разбирательствам внимание, в частности при помощи крупнейших либеральных изданий и телекомпаний.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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