Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сирии заявили, что Ракка будет освобождена от ИГ в течение двух месяцев

Международная панорама
28 августа, 21:01 UTC+3 ТАСС

Представитель оппозиции Новруз Ахмед в интервью Reuters заверила, что "затягивания кампании" по освобождению Ракки не будет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Сражение за удерживаемый боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Ракка на севере Сирии завершится в течение двух месяцев. Об этом сообщила в опубликованном в понедельник интервью агентству Reuters Новруз Ахмед - офицер поддерживаемой США вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Смотрите также
Члены коалиции "Силы демократической Сирии" в городе Ракка

Битва за Ракку: как "Исламское государство" теряет свою столицу

"Мы не может назвать точный срок, когда завершится битва за Ракку, так как у войны есть свои законы. Но мы не ожидаем затягивания кампании: по нашим расчетам, битва не продлится более двух месяцев", - рассказала представитель альянса сил вооруженной оппозиции, включающего курдские отряды народной самообороны, арабские оппозиционные группы, ассирийские, армянские и туркменские отряды.

Она отметила, что в настоящее время СДС не планируют наступления на провинцию Дейр-эз-Зор на юго-востоке Ракки, куда ранее бежали многие члены ИГ. По словам Ахмед, кампания в Дейр-эз-Зоре не обсуждалась и с американскими союзниками. При этом она добавила, что коалиция имеет достаточно сил для возможной операции по освобождению данного региона. "Потребность в освобождении Дейр-эз-Зора существует, мы внимательно изучаем такую возможность", - заключила офицер.

Новруз Ахмед указала, что СДС на данном этапе не собираются вступать в бой с правительственными силами. "Если режим [президента Сирии Башара Асада] не атакует нас, не сделает нас мишенью, то и мы не нападем на него", - сообщила она.

Основная часть формирований СДС (30 тыс. бойцов) при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США с 6 июня штурмует город Ракка, форпост ИГ на Евфрате в 520 км от Дамаска.

Смотрите также

ООН обеспокоена сообщениями об авиаударах коалиции США по Ракке

СМИ: ВВС коалиции во главе с США нанесли 250 ударов по Ракке за неделю

СМИ: жертвами ударов ВВС в Хасеке и Ракке стали свыше 80 мирных жителей

Пентагон: примерно 2,5 тыс. боевиков ИГ находятся на территории Ракки

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Асад, Башар Хафез
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Биография Юлии Липницкой
4
В Госдуме сообщили о сокращении в мире числа русскоговорящих
5
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
6
Bloomberg: ущерб от шторма "Харви" может достичь $30 млрд
7
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама