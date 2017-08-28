В Сирии заявили, что Ракка будет освобождена от ИГ в течение двух месяцев

ТАСС, 28 августа. Сражение за удерживаемый боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Ракка на севере Сирии завершится в течение двух месяцев. Об этом сообщила в опубликованном в понедельник интервью агентству Reuters Новруз Ахмед - офицер поддерживаемой США вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

"Мы не может назвать точный срок, когда завершится битва за Ракку, так как у войны есть свои законы. Но мы не ожидаем затягивания кампании: по нашим расчетам, битва не продлится более двух месяцев", - рассказала представитель альянса сил вооруженной оппозиции, включающего курдские отряды народной самообороны, арабские оппозиционные группы, ассирийские, армянские и туркменские отряды.

Она отметила, что в настоящее время СДС не планируют наступления на провинцию Дейр-эз-Зор на юго-востоке Ракки, куда ранее бежали многие члены ИГ. По словам Ахмед, кампания в Дейр-эз-Зоре не обсуждалась и с американскими союзниками. При этом она добавила, что коалиция имеет достаточно сил для возможной операции по освобождению данного региона. "Потребность в освобождении Дейр-эз-Зора существует, мы внимательно изучаем такую возможность", - заключила офицер.

Новруз Ахмед указала, что СДС на данном этапе не собираются вступать в бой с правительственными силами. "Если режим [президента Сирии Башара Асада] не атакует нас, не сделает нас мишенью, то и мы не нападем на него", - сообщила она.

Основная часть формирований СДС (30 тыс. бойцов) при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США с 6 июня штурмует город Ракка, форпост ИГ на Евфрате в 520 км от Дамаска.