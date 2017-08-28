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Меркель призвала найти замену европейскому регламенту, регулирующему миграцию

Международная панорама
28 августа, 22:28 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 28, августа. /ТАСС

По мнению канцлера ФРГ, нынешний документ устарел, потому что не учитывает интересы стран, в которые прибывают беженцы

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ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен выработать новый регламент, регулирующий миграцию. Об этом заявила в понедельник в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи лидеров ряда европейских стран, посвященной урегулированию миграционного кризиса.

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"Мы должны высокими темпами работать над новой версией "Дублина", - сказала Меркель.

По ее мнению, нынешний регламент устарел. "Он не является решением проблемы, потому что не учитывает интересы стран, в которые прибывают мигранты, не обеспечивает солидарность, создает сложности при возврате беженцев", - пояснила Меркель.

Европейский регламент о мигрантах "Дублин-3" предусматривает, что страны, находящиеся на внешней границе шенгенской зоны, должны обеспечивать контроль и защиту ее границ. Согласно регламенту, запрос на предоставление убежища должна рассматривать страна, в которую мигранты прибыли первоначально.

В понедельник в Париже прошел ряд встреч президента Франции Эмманюэля Макрона с лидерами нескольких ключевых стран Европы и Африки по вопросам урегулирования миграционного кризиса. С африканской стороны в совещаниях приняли участие президент Чада Идрисс Деби Итно, глава Нигера Махамаду Иссуфу, председатель Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж.

В Париж также приехали канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Испании Мариано Рахой, председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони. С ними Макрон провел отдельную четырехстороннюю встречу.

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Персоны
Сарадж, Фаиз Рахой, Мариано Меркель, Ангела Иссуфу, Махамаду Деби Итно, Идрисс Макрон, Эмманюэль Джентилони, Паоло
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чад Ливия Нигер Италия Испания Франция Германия
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