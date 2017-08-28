Украина обсудила законопроект о реинтеграции Донбасса в "нормандском формате" и с США

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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Украина провела консультации с представителями "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) и США по законопроекту о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада может рассмотреть уже в осеннюю сессию. Об этом сообщила в понедельник представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.
"Закончен закон о реинтергации Донбасса. Даже состоялись консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". К консультациям по этому закону также были привлечены США - эксперты и специалисты", - сказала она в эфире украинского "Пятого канала".
Луценко подчеркнула, что документ "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".
14 июня Порошенко заявил, что по его поручению был разработан законопроект о реинтеграции Донбасса. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко поручил МИД и администрации президента провести консультации со "стратегическими партнерами" - США, Францией и Германией.