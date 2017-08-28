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США провели два испытания модификации атомной бомбы B61

Международная панорама
28 августа, 23:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, августа. /ТАСС

Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена на полигоне Тонопа (штат Невада) с истребителя-бомбардировщика F-15E

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ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США и американские ВВС провели в текущем месяце два испытания модификации атомной бомбы B61. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НУЯБ.

Сброшены с истребителей-бомбардировщиков

Она уточнила, что 8 августа были проведены два испытания боезарядов B61-12. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена на полигоне Тонопа (штат Невада) с истребителя-бомбардировщика F-15E. Тесты осуществили в рамках программы продления срока службы B61, предусматривающей модернизацию ее ядерных и неядерных компонентов при одновременном повышении надежности как самой бомбы, так и ее систем безопасности. Как пояснило командование базы, в марте было проведено аналогичное первое испытание B61-12.

"Программа продления срока службы B61 реализуется по плану и отвечает требованиям национальной безопасности", - отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя НУЯБ по оборонным программам Фил Кэлбос.

Как пояснило ведомство, на сброшенных боезарядах была установлена аппаратура, фиксирующая как параметры их полета с целью установления точности и надежности бомб, так и другие данные. Анализ собранной информации позволяет сделать вывод о том, что испытания прошли успешно, заявило НУЯБ.

Цель и цена модификации

Бомба B61 существует в виде модификаций B61-3, -4, -7, -10 и -11. На смену первым четырем из них в рамках программы модернизации должна прийти одна - B61-12. Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Бомбу B61-11 предполагается списать в 2030-х годах.

Ориентировочная стоимость программы модернизации американских атомных бомб B61 составит $9,6 млрд. Базовая стоимость модификации B61-12 равна $7,605 млрд, а ее совокупная цена достигнет $8,253 млрд. Эта сумма не учитывает примерно $1,3 млрд, в которые, как ожидается, обойдется приобретение Пентагоном новых хвостовых частей для модернизированных бомб.

В 2015 году США провели три испытания B61-12, не сопровождавшиеся подрывом ее заряда. Заключительный четвертый тест состоялся 20 октября 2016 года на полигоне Тонопа с использованием истребителя-бомбардировщика F-15E. Согласно информации НУЯБ, системы сброшенной с самолета бомбы продемонстрировали работу "в условиях управляемого полета, близких к реальности".

Производство бомб B61-12 США планируют начать в 2020 году. Россия неоднократно указывала, что эти намерения Вашингтона носят откровенно провокационный характер и идут вразрез с его заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.

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