Порошенко поручил ВСУ соблюдать режим тишины в Донбассе

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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил военным соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.
"Поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины. Эта тема среди прочего обсуждалась во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске", - сообщил глава государства. По его словам, прекращение огня по случаю начала учебного года должно приобрести "всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном заявлении выразили озабоченность несоблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта.
Идея "школьного перемирия" обсуждалась 22 августа в ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Позже стороны конфликта сделали заявление, в котором выразили готовность придерживаться мирных обязательств с 00:00 25 августа.