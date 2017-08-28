Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко поручил ВСУ соблюдать режим тишины в Донбассе

Международная панорама
28 августа, 23:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, августа. /ТАСС

Президент Украины подчеркнул, что "школьное перемирие" должно приобрести "всеобъемлющий характер"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил военным соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.

Смотрите также

Меркель и Макрон выразили озабоченность нарушениями перемирия в Донбассе

Эксперт: Порошенко срывает перемирие в Донбассе для обоснования ввода миротворцев ООН

В Донбассе вступает в действие "школьное перемирие"

"Поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины. Эта тема среди прочего обсуждалась во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске", - сообщил глава государства. По его словам, прекращение огня по случаю начала учебного года должно приобрести "всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном заявлении выразили озабоченность несоблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта.

Идея "школьного перемирия" обсуждалась 22 августа в ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Позже стороны конфликта сделали заявление, в котором выразили готовность придерживаться мирных обязательств с 00:00 25 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Россия Франция Украина Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
4
Биография Юлии Липницкой
5
Зарипов заявил, что получил разрешение выступать в НХЛ
6
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
7
"Мосэнергосбыт" отключает электричество в 132 котельных Подмосковья из-за долгов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама