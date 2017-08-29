В законе о Донбассе РФ будет впервые определена как "страна-агрессор"Международная панорама 29 августа, 0:06
Россияне Галанов и Бабанин вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксуСпорт 28 августа, 23:26
WP: юрисконсульт Трампа просил Пескова помочь с проектом башни в МосквеМеждународная панорама 28 августа, 23:17
Зарипов заявил, что получил разрешение выступать в НХЛСпорт 28 августа, 23:13
AP: на двух нефтехранилищах в Техасе произошли утечки из-за шторма "Харви"Происшествия 28 августа, 23:08
Российские волейболисты победили испанцев и вышли в 1/4 финала чемпионата ЕвропыСпорт 28 августа, 23:04
Украина обсудила законопроект о реинтеграции Донбасса в "нормандском формате" и с СШАМеждународная панорама 28 августа, 22:57
Минобороны опровергло информацию о гибели в Сирии российского военногоАрмия и ОПК 28 августа, 22:00
Трагедия в Красноярске: власти выступают за ужесточение контроля над домами престарелыхОбщество 28 августа, 21:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. В законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет названа "страной-агрессором" на уровне украинского законодательства. Об этом сообщила в понедельник представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.
"В первую очередь, впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", - сказала она в эфире украинского "Пятого канала".
В документе также присутствует прямая отсылка к 51 статье Устава ООН. "Это означает, что Украина имеет право обороняться. Это еще раз - не война, а самооборона", - сказала Луценко. Она отметила, что это позволит сохранить существующий формат поддержки со стороны Международного валютного фонда.
По словам Луценко, доработанный документ практически готов к внесению на рассмотрение парламента уже этой осенью, по этому законопроекту были проведены консультации с представителями "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) и с США.
14 июня Порошенко заявил, что по его поручению был разработан законопроект о реинтеграции Донбасса. В тексте документа указывалось, что Украина считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией".
При этом российские официальные лица уже неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает исключительно в качестве посредника для урегулирования кризиса.