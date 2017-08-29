В законе о Донбассе РФ будет впервые определена как "страна-агрессор"

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. В законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет названа "страной-агрессором" на уровне украинского законодательства. Об этом сообщила в понедельник представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

"В первую очередь, впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", - сказала она в эфире украинского "Пятого канала".

В документе также присутствует прямая отсылка к 51 статье Устава ООН. "Это означает, что Украина имеет право обороняться. Это еще раз - не война, а самооборона", - сказала Луценко. Она отметила, что это позволит сохранить существующий формат поддержки со стороны Международного валютного фонда.

По словам Луценко, доработанный документ практически готов к внесению на рассмотрение парламента уже этой осенью, по этому законопроекту были проведены консультации с представителями "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) и с США.

14 июня Порошенко заявил, что по его поручению был разработан законопроект о реинтеграции Донбасса. В тексте документа указывалось, что Украина считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией".

При этом российские официальные лица уже неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает исключительно в качестве посредника для урегулирования кризиса.