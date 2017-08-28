Президент Финляндии заявил о необходимости расширять диалог между РФ и НАТО

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Диалог между Россией и Североатлантическим альянсом необходимо расширять во избежание конфликтов, особенно в свете масштабных учений и передвижений военной техники в районе Прибалтики. Об этом заявил в понедельник президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Важно продолжать работать с НАТО, чтобы расширять диалог между Россией и НАТО", - сказал он.