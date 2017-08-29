Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности США

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ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая на совместной с финским лидером Саули Ниинистё пресс-конференции в Белом доме, отказался назвать Россию угрозой безопасности США, когда журналисты спросили, считает ли он ее таковой.
"Я рассматриваю много стран в качестве угрозы безопасности", - отметил он, не называя Россию. По словам Трампа, Вашингтон считает Балтийский регион "очень важной частью" мира.
Он также указал, что США решительно настроены на защиту партнеров и союзников на Балтике. "Мы собираемся обеспечивать значительную защиту этого региона, - отметил американский лидер. - У нас там замечательные друзья".