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Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности США

Международная панорама
29 августа, 0:06 UTC+3

Американский лидер уклонился от ответа, подчеркнув, что рассматривает в качестве угрозы "много стран"

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ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая на совместной с финским лидером Саули Ниинистё пресс-конференции в Белом доме, отказался назвать Россию угрозой безопасности США, когда журналисты спросили, считает ли он ее таковой.

"Я рассматриваю много стран в качестве угрозы безопасности", - отметил он, не называя Россию. По словам Трампа, Вашингтон считает Балтийский регион "очень важной частью" мира.

Он также указал, что США решительно настроены на защиту партнеров и союзников на Балтике. "Мы собираемся обеспечивать значительную защиту этого региона, - отметил американский лидер. - У нас там замечательные друзья".

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Персоны
Трамп, Дональд Ниинистё, Саули
Страны
США Россия Финляндия
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