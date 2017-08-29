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Трамп убежден, что отношения США и РФ рано или поздно нормализуются

Международная панорама
29 августа, 0:10 UTC+3

Американский лидер подчеркнул, что "это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить"

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ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются. Уверенность в этом американский президент Дональд Трамп выразил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Вашингтоне.

"Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией", - сказал он.

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Персоны
Трамп, Дональд Ниинистё, Саули
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