Трамп убежден, что отношения США и РФ рано или поздно нормализуются

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются. Уверенность в этом американский президент Дональд Трамп выразил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Вашингтоне.

"Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией", - сказал он.