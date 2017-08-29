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В "Хезболлах" заявили, что сирийские митрополиты Павел и Юханна не находятся в руках ИГ

Международная панорама
29 августа, 0:21 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 29, августа. /ТАСС

Митрополит Алеппский Павел Язиджи и его спутник сиро-яковитский митрополит Юханна Ибрахим были захвачены в заложники 22 апреля 2013 года

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БЕЙРУТ, 29 августа. /ТАСС/. Ливанская шиитская партия "Хезболлах" в ходе переговоров об обмене пленными с террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пыталась прояснить судьбу сирийских митрополитов Павла Язиджи и Юханны Ибрахима. Об этом сообщил в понедельник ее лидер шейх Хасан Насрулла, выступивший с обращением по телеканалу Al Manar в связи с завершением операции по изгнанию бандформирований из Ливана.

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"Мы потребовали от группировки ИГ включить двух архиереев в сделку по обмену пленными и освободить их, - сказал он. - Однако был получен ответ, что у них в руках нет этих митрополитов".

Митрополит Алеппский Павел Язиджи (брат патриарха Антиохийской православной церкви Иоанна Х) и его спутник сиро-яковитский митрополит Юханна Ибрахим были захвачены в заложники 22 апреля 2013 года на севере Сирии. До сих пор все попытки вырвать их из плена не увенчались успехом.

В результате соглашения, которое одобрило сирийское правительство, в понедельник из Ливана были выведены остатки банд террористов. По условиям сделки, они были вывезены с семьями на сирийскую территорию и переправлены в город Бу-Кемаль на границе с Ираком, где сохраняется форпост ИГ.

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