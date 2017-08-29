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Трамп убежден, что отношения США и России рано или поздно нормализуются

Международная панорама
29 августа, 0:33 дата обновления: 29 августа, 0:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, августа. /ТАСС

Лидеры США и Финляндии обсудили перспективы выстраивания отношений с Москвой в ходе встречи в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются. Убежденность в этом президент США Дональд Трамп выразил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Вашингтоне.

"Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией", - сказал он.

"Россия глубоко уважает Финляндию, и это хорошо. Думаю, что и у Финляндии хорошие отношения с Россией. Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире", - добавил американский лидер.

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что в ходе встречи в Вашингтоне стороны обсуждали перспективы выстраивания дальнейших отношений с Россией.

"<...> Мы действительно обсуждали Россию", - сказал он.

При этом Ниинистё по сути отрицательно ответил на вопрос о том, может ли Финляндия выступить как посредник между Россией и США для нормализации их отношений. "В действительности я не считаю, что я или Финляндия можем быть советниками кого бы то ни было, - сообщил он. - Но мы прилагаем все свои силы и надеемся, что это даст результаты".

Президент также дважды высказался за укрепление и расширение диалога между Организацией североатлантического договора (НАТО) и Россией. "Хочу напомнить вам, что на встрече, состоявшейся примерно год назад, всеми странами - членами НАТО было заявлено: в отношении России надо применять сдерживание, но одновременно и вести диалог. Эти два элемента должны присутствовать", - сказал он.

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Персоны
Трамп, Дональд Ниинистё, Саули
Темы
Отношения России и НАТО
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