Пуск ракеты КНДР временно остановил поезда в Японии

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Движение скоростных поездов "синкансэн" было временно приостановлено на северо-востоке и севере Японии после запуска баллистической ракеты в КНДР. Об этом сообщила во вторник железнодорожная компания JR.
Движение было возобновлено после проверки систем безопасности.
Вместе с тем, по данным главных японских перевозчиков All Nippon Airways и Japan Airlines, запуск ракеты не повлиял на авиасообщение.
Как заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, северокорейская ракета, по всей видимости, упала в Тихий океан в 1,18 тысячи км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо.