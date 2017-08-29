Пуск ракеты КНДР временно остановил поезда в Японии

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Движение скоростных поездов "синкансэн" было временно приостановлено на северо-востоке и севере Японии после запуска баллистической ракеты в КНДР. Об этом сообщила во вторник железнодорожная компания JR.

Движение было возобновлено после проверки систем безопасности.

Вместе с тем, по данным главных японских перевозчиков All Nippon Airways и Japan Airlines, запуск ракеты не повлиял на авиасообщение.

Как заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, северокорейская ракета, по всей видимости, упала в Тихий океан в 1,18 тысячи км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо.