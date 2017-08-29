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Эксперт: КНДР могла испытать ракету "Хвасон-12"

Международная панорама
29 августа, 1:53 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, августа. /ТАСС

Длительность полета составляла примерно 14 минут, что говорит о том, что ракета была запущена по стандартной траектории, отметил экс-командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. КНДР во вторник, вероятно, провела испытания баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которую ранее угрожала запустить в район тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные базы. Такое мнение выразил в эфире телеканала NHK бывший командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода.

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"Есть вероятность, что Северная Корея испытала ракету "Хвасон-12", которую планировала запустить в район Гуама, поскольку, по расчетам, она пролетела около трех тысяч километров. Тот факт, что ракета летела примерно 14 минут до падения, говорит о том, что она была запущена по стандартной траектории", - сказал он.

В начале августа агентство ЦТАК распространило сообщение о разработке северокорейскими военными плана удара по району Гуама. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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