В ООН приветствуют итоги встречи в Париже по миграционному кризису в Средиземноморье

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди приветствовал обязательства, взятые на себя участниками состоявшейся в Париже встречи на высшем уровне по миграционному кризису в Средиземноморье, однако напомнил, что одни только сдерживающие приток мигрантов меры не решат проблему. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник в Женеве.

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"Я воодушевлен объявлением о всеобъемлющем плане действий, который поддержит долгосрочные решения комплексной проблемы смешанной миграции и поможет обратиться к ее глубинным причинам при тесном сотрудничестве со странами происхождения [мигрантов] и транзита в соответствии с международным правом", - отметил Гранди. Он подчеркнул, что, как показывает опыт Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, "меры, которые направлены просто на сдерживание числа прибывающих, не решат проблему вынужденной миграции". По его словам, любой значимый подход к этой проблеме должен включать в себя шаги по обеспечению мира в охваченных конфликтами странах, а также мероприятия по социально-экономическому развитию.

Гранди "особенно приветствует" обещание предоставить больше мест для расселения лицам, нуждающимся в международной защите, и ускорить процесс переселения беженцев из Италии и Греции в другие страны Евросоюза. "Все эти позитивные шаги вперед нуждаются в скорейшем осуществлении", - отмечается в заявлении.

Встреча на высшем уровне, посвященная вопросам урегулирования миграционного кризиса в Средиземноморье, состоялась в понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. В течение дня во французской столице прошло несколько встреч, в которых приняли участие лидеры четырех стран Европы и трех государств Африки, которые играют ключевую роль в процессе стабилизации миграционной ситуации в этом регионе планеты.

С африканской стороны в совещаниях приняли участие президент Чада Идрисс Деби Итно, глава Нигера Махамаду Иссуфу, председатель Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж. В Париж также приехали канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Испании Мариано Рахой, председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони. К дискуссиям в расширенном составе также присоединилась верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.