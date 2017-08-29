Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты в сторону Хоккайдо

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Японии во вторник направило протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты в сторону северного острова Хоккайдо. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Это серьезная угроза для безопасности Японии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, с точки зрения безопасности морских судов и гражданских самолетов, это крайне опасные действия, которые к тому же нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Мы заявили протест в самых жестких выражениях", - сказал он.
Правительство Японии провело во вторник экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с очередным ракетным пуском КНДР.
В случае возникновения нештатных ситуаций в совещаниях совбеза обычно участвуют премьер-министр, генеральный секретарь кабинета министров, главы МИД и минобороны. О решениях, принятых по итогам нынешнего заседания, данных пока нет.