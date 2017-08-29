СМИ: минобороны Японии анализирует данные о типе и траектории полета ракеты КНДР

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии в настоящее время анализирует данные о ракетном пуске КНДР, в том числе о траектории полета и типе ракеты. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Изначально о ракетном пуске КНДР поступали противоречивые сведения, в частности говорилось, что Пхеньян мог испытать сразу несколько ракет. Вместе с тем по каналам японской системы экстренного оповещения Em-Net была распространена информация, согласно которой ракета перед падением разделилась на три части. Аналогичные данные со ссылкой на правительственные источники опубликовало агентство Kyodo.

По итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что была запущена все же одна ракета, которая перед падением разделилась на несколько частей.