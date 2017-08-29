Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН призвал Бангладеш продолжить оказывать помощь беженцам из Мьянмы

Международная панорама
29 августа, 3:48 UTC+3 ТАСС

Антониу Гутерриш отметил, что большинство беженцев из Мьянмы - это женщины и дети

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Бангладеш продолжить многолетнюю практику приема беженцев из Мьянмы, в частности народа рохинджа. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Смотрите также

Россия осуждает нападения боевиков на представителей силовых структур в Мьянме

В ночь на пятницу в штате Ракхайн, где проживают рохинджа, боевики атаковали 24 полицейских блокпоста, в результате вылазки погибли по меньшей мере 12 стражей порядка, 59 нападавших были ликвидированы. "Отмечая, что Бангладеш благородно принимал у себя беженцев из Мьянмы десятилетиями, генеральный секретарь призывает власти и дальше продолжать пускать к себе людей народности рохинджа, которые ищут убежища в Бангладеш. Многие из них - это женщины и дети, некоторые ранены", - сообщили в канцелярии генсека, отметив, что в ООН готовы предоставить как Мьянме, так и Бангладеш всю необходимую помощь в этом вопросе.

Ранее Гуттериш выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и призвал решить вопросы, связанные с самоопределением народности рохинджа и ее статусом в стране.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания мусульман народности рохинджа (этническое меньшинство), которых власти республики отказываются признавать гражданами страны, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
Мьянма Бангладеш
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Биография Юлии Липницкой
4
"Яндекс.Карты" частично не отображают Сахалин
5
У Марка Цукерберга родилась вторая дочь
6
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
7
Трамп не стал называть Россию угрозой, указав, что отношения между США и РФ нормализуются
Темы дня
Новости партнеров
Реклама