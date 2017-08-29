Генсек ООН призвал Бангладеш продолжить оказывать помощь беженцам из Мьянмы

ТАСС, 29 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Бангладеш продолжить многолетнюю практику приема беженцев из Мьянмы, в частности народа рохинджа. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В ночь на пятницу в штате Ракхайн, где проживают рохинджа, боевики атаковали 24 полицейских блокпоста, в результате вылазки погибли по меньшей мере 12 стражей порядка, 59 нападавших были ликвидированы. "Отмечая, что Бангладеш благородно принимал у себя беженцев из Мьянмы десятилетиями, генеральный секретарь призывает власти и дальше продолжать пускать к себе людей народности рохинджа, которые ищут убежища в Бангладеш. Многие из них - это женщины и дети, некоторые ранены", - сообщили в канцелярии генсека, отметив, что в ООН готовы предоставить как Мьянме, так и Бангладеш всю необходимую помощь в этом вопросе.

Ранее Гуттериш выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и призвал решить вопросы, связанные с самоопределением народности рохинджа и ее статусом в стране.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания мусульман народности рохинджа (этническое меньшинство), которых власти республики отказываются признавать гражданами страны, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.