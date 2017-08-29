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Приказа сбить ракету КНДР не было, поскольку она не угрожала безопасности Японии

Международная панорама
29 августа, 4:22 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, августа. /ТАСС

Япония имеет двухуровневую систему ПРО, способную сбивать баллистические ракеты

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Власти Японии не отдавали приказ сбить запущенную во вторник баллистическую ракету КНДР в соответствии с законом о праве на коллективную самооборону, поскольку угрозы безопасности страны не было.

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Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы посчитали, что угрозы безопасности для нашей страны не было, поэтому приказ не был отдан", - сказал он.

Япония имеет двухуровневую систему ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли вооружены ракетами-перехватчиками SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Дальность этой системы не превышает нескольких десятков километров.

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