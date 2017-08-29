Глава МИД Австралии заявила о скорой готовности КНДР к переговорам

СИДНЕЙ, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп решительно осудила новое ракетное испытание КНДР, но высказала предположение, что оно, возможно, свидетельствует о готовности Пхеньяна в скором времени сесть за стол переговоров.

Беседуя во вторник с журналистами в Канберре, глава внешнеполитического ведомства назвала новый ракетный пуск "провокационным, опасным, дестабилизирующим и угрожающим". Вместе с тем она обратила внимание на то, что КНДР запустила ракету не в сторону тихоокеанского острова Гуам, как ранее грозилась, а в регион океана к северо-востоку от Японии.

"Их [КНДР] реакцию иногда трудно понять, но это новое ракетное испытание, безусловно, является еще одним посланием, - сказала Бишоп. - На протяжении десятилетий мы наблюдали, как Пхеньян прибегает к одной и той же тактике: сначала они активизируют свои провокации, доводят их до определенного уровня, а затем садятся за стол переговоров". "По моему мнению, это признак того, что Северная Корея будет готова вести переговоры", - отметила глава МИД.

В свою очередь премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл в очередной раз призвал Китай вмешаться и воспользоваться своим влиянием на КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от провокационных ракетных испытаний. "Они [Китай] способны привести Северную Корею в чувство без военных действий, - сказал глава правительства в эфире радиостанции FIVEaa. - Мы самым решительным образом осуждаем это ракетное испытание. Северокорейский режим продолжает безрассудно угрожать миру и стабильности в регионе и во всем мире".