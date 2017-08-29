СМИ: ВВС Южной Кореи провели учения с применением тяжелых бомб после ракетного пуска КНДР

ТАСС, 29 августа. Военно-воздушные силы Южной Кореи в ответ на ракетный запуск КНДР во вторник провели учения с применением авиабомб массой в тонну. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, четыре истребителя F-15K сбросили восемь авиабомб Mk84 на цель, имитирующую полигон в провинции КНДР Канвондо. В ВВС сообщили, что цель была успешно поражена.

Как сообщил журналистам официальный представитель администрации главы государства Юн Ён Чан, учения были проведены после того, как президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приказал военным продемонстрировать мощь вооруженных сил страны.

"Главнокомандующий распорядился продемонстрировать Пхеньяну подавляющее военное превосходство наших военных", - заметил он. По словам Юн Ён Чана, вся эта мощь может быть пущена в ход в случае попытки КНДР атаковать Юг.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.