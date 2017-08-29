Токио считает, что КНДР дрогнула, запустив ракету в сторону Японии, а не Гуама

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. КНДР во вторник рано утром провела очередной запуск баллистической ракеты, которая на этот раз перелетела через северный остров Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. При этом южнокорейские военные отмечают, что она преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

Протест и созыв заседания СБ ООН

Правительство Японии в связи с запуском баллистической ракеты направило протест КНДР по дипломатическим каналам в Пекине. Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, "это серьезная угроза для безопасности Японии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона". "Кроме того, с точки зрения безопасности морского судоходства и гражданской авиации, это крайне опасные действия, которые к тому же нарушают резолюции Совета Безопасности ООН", - добавил он.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Суга сообщил, что Япония "продолжит взаимодействовать с США и Южной Кореей, а также Китаем и РФ" с целью денуклеаризации Корейского полуострова. "Роль РФ и Китая крайне важна на шестисторонних переговорах, мы продолжим требовать, чтобы эти страны играли конструктивную роль [в ситуации вокруг КНДР]", - отметил он.

Кроме того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что Токио будет добиваться экстренного созыва СБ ООН. "Что касается Совбеза ООН, то мы потребуем созыва экстренного заседания, - сказал он. - Япония совместно с международным сообществом намерена и дальше требовать усиления давления на Северную Корею".

Ракета средней дальности

Министерство обороны Японии, проанализировав все полученные данные, пришло к выводу, что КНДР провела испытания баллистической ракеты средней дальности, вероятно "Хвасон-12". Такую же ракету КНДР запустила 14 мая. Однако тогда ее траектория была более крутой, и она поднялась на высоту около 2 тыс. км.

Вместе с тем по каналам японской системы экстренного оповещения Em-Net было распространено сообщение о том, что ракета перед падением разделилась на три части. Аналогичную информацию со ссылкой на правительственные источники передали местные СМИ. Однако по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что была запущена все же одна ракета, которая перед падением разделилась на несколько частей.

Экспертное сообщество не исключает, что испытание оказалось неудачным. Так, бывший командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода отметил, что скорее всего над Японским морем не отделилась первая ступень с целью облегчения веса ракеты.

Власти Японии не отдавали приказ сбивать ракету КНДР. Правительство указало, что такое решение было принято в связи с отсутствием угрозы безопасности страны.

Дрогнула или нет?

По оценке главы МИД Таро Коно, КНДР дрогнула, запустив ракету в сторону японского Хоккайдо, а не тихоокеанского острова Гуам, как она угрожала ранее. Руководитель внешнеполитического ведомства считает, что Пхеньян испугался растущего давления со стороны Вашингтона.

"Я считаю, что КНДР немного дрогнула, взяв в расчет реакцию США", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, почему Пхеньян произвел запуск именно в том направлении.

Предыдущий пуск, который американские военные назвали ракетным, КНДР осуществила 26 августа. Южнокорейские же специалисты тогда утверждали, что речь идет скорее об испытании реактивной системы залпового огня. В Сеуле, по данным агентства Yonhap, расценили такое поведение КНДР как нежелание еще больше усугублять ситуацию на полуострове.

"Этот вид низкоинтенсивных провокаций может быть понят как сигнал того, что настрой на диалог сохранится после военных учений союзников [Республики Корея и США]", - отметил источник южнокорейского агентства.

Обстановка в регионе

В настоящее время обстановка на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР произошло в июле после ряда громких заявлений со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа. Так, глава Белого дома указал, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.