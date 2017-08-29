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Южная Корея опубликовала видео с испытаний новых баллистических ракет

Международная панорама
29 августа, 7:35 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 29, августа. /ТАСС

Данный вид вооружений станет ключевым элементом схемы нанесения ответного удара по КНДР в случае ее нападения на Юг

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СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Республика Корея распространила во вторник видео с проведенных ее военными испытаний модернизированных баллистических ракет. В полутораминутном ролике, опубликованном на сайте Агентства оборонного развития, показан процесс пуска ракет радиусом действия в 500 и 800 км, их полет и точное попадание боеголовок в учебные цели на земле и в море.

"Испытания состоялись на прошлой неделе и стали последними перед принятием этих ракет на вооружение", - отмечается в сообщении Агентства. В нем подчеркивается, что данный вид вооружений станет ключевым элементом схемы нанесения ответного удара по КНДР в случае ее нападения на Юг.

"Наши военные располагают ракетными технологиями, позволяющими в случае необходимости нанести высокоточные удары по любому месту на территории Северной Кореи", - говорится в документе.

Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо- восточной частью Японии и упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тысячи км, а высота ее полета достигала 550 км.

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