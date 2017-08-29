В Чуйской области Киргизии завершена спецоперация по ликвидации террористов

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БИШКЕК, 29 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Спецоперация по ликвидации террористов прошла в северной Чуйской области Киргизии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Рахат Сулайманов.
"Спецоперация в Жыйыльском районе завершена", - сказал он. Сулайманов пока отказывается назвать количество уничтоженных в ходе ее проведения членов террористической организации. "Все подробности этого дела будут объявлены позже", - сказал он. При этом он не подтвердил факт гибели бойцов спецподразделений при проведении спецоперации, о чем сообщили местные СМИ.
Ранее правоохранительные органы Киргизии объявили в Бишкеке и прилегающей к нему Чуйской области план "Перехват" в связи с тем, что группа вооруженных преступников отказалась подчиниться требованиям сотрудников патрульной милиции и угрожала им оружием. Личности подозреваемых, двое из которых являются гражданами Казахстана, были установлены, и они были объявлены в розыск. По версии киргизских силовиков, данная группа входит в состав международной террористической организации.