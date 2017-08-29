Бывший генпрокурор Венесуэлы заявила, что на родине планировалось ее убийство

ТАСС, 29 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега Диас заявила, что венесуэльские власти предпринимали попытки нанять людей, чтобы организовать ее убийство. Как сообщило агентство AP, об этом она сообщила в понедельник в столице Коста-Рики, куда прибыла для того, чтобы представить жалобу на правительство Венесуэлы в Межамериканскую комиссию по правам человека.

"Я располагаю информацией, что преследование в отношении меня продолжается, и что правительство наняло убийц, чтобы устроить надо мной расправу", - заявила Ортега Диас на пресс-конференции. Экс-генпрокурор заверила, что не может вернуться на родину из-за того, что ее "сразу поместят в тюрьму и сделают так, чтобы она исчезла". "Они дважды проводили обыски в моем доме и преследовали членов моей семьи", - отметила Ортега Диас.

Бывшая генпрокурор Венесуэлы заверила, что власти ее страны допускают систематические нарушения прав человека, в том числе осуществляют незаконные аресты и применяют пытки. Она также обещала представить доказательства того, что члены венесуэльского высшего руководства причастны к коррупции, хотя до настоящего времени не сделала этого.

5 августа Ортега Диас была отправлена в отставку с поста генерального прокурора Венесуэлы. На эту должность с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб. Ортега Диас отказалась признавать решение о своей отставке. Ранее она открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности с созывом КА без проведения предварительного референдума. Несмотря на запрет покидать территорию Венесуэлы, Ортега Диас отправилась в Колумбию, власти которой пообещали предоставить ей убежище.