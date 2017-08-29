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Финская полиция освободила двух подозреваемых в нападении в Турку

Международная панорама
29 августа, 9:22 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 29, августа. /ТАСС

В полиции сообщили, что оба мужчины больше не являются подозреваемыми по делу об атаке 18 августа

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Финляндии освободила двух мужчин, арестованных на прошлой неделе по делу о нападении на прохожих в центре города Турку. Об этом сообщило во вторник ведомство.

"Сегодня утром полиция освободила двух мужчин, которых подозревали в том, что они имели отношение к произошедшему в Турку 18 августа нападению. Причин подозревать их в преступлениях больше нет", - говорится в информации.

В настоящее время, добавили в ведомстве, под следствием остаются главный подозреваемый - 22-летний марокканец Абдеррахман Буанан и еще один мужчина.

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