Финская полиция освободила двух подозреваемых в нападении в Турку

ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Финляндии освободила двух мужчин, арестованных на прошлой неделе по делу о нападении на прохожих в центре города Турку. Об этом сообщило во вторник ведомство.

"Сегодня утром полиция освободила двух мужчин, которых подозревали в том, что они имели отношение к произошедшему в Турку 18 августа нападению. Причин подозревать их в преступлениях больше нет", - говорится в информации.

В настоящее время, добавили в ведомстве, под следствием остаются главный подозреваемый - 22-летний марокканец Абдеррахман Буанан и еще один мужчина.