Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: КНДР продемонстрировала, что ее ракеты способны поразить базу США на Гуаме

Международная панорама
29 августа, 10:00 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

По словам южнокорейского специалиста по ракетно-ядерной программе КНДР, "новым пуском Север хотел сказать, что не блефовал, угрожая нанести удар по Гуаму"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 29 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Новый ракетный пуск КНДР призван продемонстрировать, что ее ракеты способны долететь до острова Гуам, где находится американская военная база. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС южнокорейский эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР, журналист-международник Мэн Чу Сок.

Смотрите также

Ядерная программа КНДР. Досье

"Очевидно, что новым пуском Север хотел сказать, что не блефовал, угрожая нанести удар по Гуаму. Судя по первым данным, ракета пролетела 2,7 тыс. км - как раз столько, чтобы достать до базы США на тихоокеанском острове", - отметил он. Однако, по словам Мэн Чу Сока, КНДР "решила не провоцировать Вашингтон и поэтому запустила ракету в другом направлении, дав понять, что при необходимости она может долететь до Гуама".

Эксперт отметил, что КНДР тем самым опять продемонстрировала намерение "во что бы то ни стало успешно завершить работы над созданием полноценного ракетно-ядерного арсенала, чтобы иметь весомый козырь для переговоров с США и их союзниками". "В Пхеньяне считают, что если они будут иметь возможность нанести гарантированный ядерный удар по континентальной части США, Вашингтон не пойдет на конфликт с ними", - полагает Мэн Чу Сок.

По его словам, КНДР считает эту стратегию единственной гарантией своей безопасности и поэтому не будет обсуждать возможность денуклеаризации на данном этапе. "Думаю, диалог будет возможен лишь после того, как Север закончит развивать свою ракетно-ядерную программу, - считает эксперт. Лишь тогда может начаться торг, поскольку вариант заморозки Пхеньян уже не устраивает".

Смотрите также

КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японии

Южная Корея опубликовала видео с испытаний новых баллистических ракет

Токио считает, что КНДР дрогнула, запустив ракету в сторону Японии, а не Гуама

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
2
Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию
3
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
4
Спасатели третий день ищут туриста из Москвы в горах Сочи
5
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
6
Эксперт: КНДР продемонстрировала, что ее ракеты способны поразить базу США на Гуаме
7
Задержанный по подозрению в поджогах в Волгоградской области признал вину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама