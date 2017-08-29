Эксперт: КНДР продемонстрировала, что ее ракеты способны поразить базу США на Гуаме

СЕУЛ, 29 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Новый ракетный пуск КНДР призван продемонстрировать, что ее ракеты способны долететь до острова Гуам, где находится американская военная база. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС южнокорейский эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР, журналист-международник Мэн Чу Сок.

"Очевидно, что новым пуском Север хотел сказать, что не блефовал, угрожая нанести удар по Гуаму. Судя по первым данным, ракета пролетела 2,7 тыс. км - как раз столько, чтобы достать до базы США на тихоокеанском острове", - отметил он. Однако, по словам Мэн Чу Сока, КНДР "решила не провоцировать Вашингтон и поэтому запустила ракету в другом направлении, дав понять, что при необходимости она может долететь до Гуама".

Эксперт отметил, что КНДР тем самым опять продемонстрировала намерение "во что бы то ни стало успешно завершить работы над созданием полноценного ракетно-ядерного арсенала, чтобы иметь весомый козырь для переговоров с США и их союзниками". "В Пхеньяне считают, что если они будут иметь возможность нанести гарантированный ядерный удар по континентальной части США, Вашингтон не пойдет на конфликт с ними", - полагает Мэн Чу Сок.

По его словам, КНДР считает эту стратегию единственной гарантией своей безопасности и поэтому не будет обсуждать возможность денуклеаризации на данном этапе. "Думаю, диалог будет возможен лишь после того, как Север закончит развивать свою ракетно-ядерную программу, - считает эксперт. Лишь тогда может начаться торг, поскольку вариант заморозки Пхеньян уже не устраивает".