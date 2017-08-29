ВС Латвии заметили российские военные корабли вблизи границы страны

РИГА, 29 августа. /ТАСС/. Российские военные корабли были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением во вторник выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 29 августа идентифицировали фрегат "Адмирал Горшков" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

В шести морских милях также был замечен российский разведывательный корабль "Сызрань" класса "Альпинист", утверждают НВС.

LV ekskl. ekonom. zonā 14 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 29.08. identificēja Krievijas BS ADMIRAL GORSHKOV fregati. — NBS (@Latvijas_armija) 29 August 2017

LV ekskl. ekonom. zonā 6 j.j. no teritoriālās jūras bruņoties spēki 28.08. identificēja Krievijas BS ALPINIST klases izlūkkuģi SYZRAN. — NBS (@Latvijas_armija) 29 August 2017

По версии Министерства обороны этой балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.