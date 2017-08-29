США командировали на учения в Литву противотанковое подразделение

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Командование США направило в Литву очередное подразделение, которому предстоит принять участие в учениях противотанковых сил НАТО. Как сообщило во вторник министерство обороны балтийской республики, союзники прибыли в район полигона около города Пабраде своим ходом на военно-транспортной технике числом около 30 единиц по дорогам общего пользования.

"В Литву с места постоянной дислокации в Германии командирована противотанковая рота из состава 91 кавалерийского полка армии США в Европе", - уточнило ведомство.

В начале октября американские военные примут участие в международных учениях противотанковых подразделений НАТО Hunter и пробудут в Литве до середины месяца. "Союзники будут тренироваться как самостоятельно, так и вместе с литовскими военными для отработки взаимодействия и слаженности в проведении операций", - отметили в минобороны.

С апреля 2014 года в рамках миссии Atlantic Resolve в Литве "для усиления восточного фланга НАТО" практически на регулярной основе размещается сменный контингент ВС США. За это время проведено более 10 ротаций. По мнению министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, пребывание в регионе американских союзников является существенным элементом средств сдерживания.