Юнкер: безопасность ЕС без России обеспечить нельзя

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БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Безопасность ЕС без России обеспечить нельзя, поэтому Евросоюз и РФ должны работать над улучшением двусторонних отношений. Об этом заявил во вторник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе.
"Нам необходимо осмыслить улучшение отношений с Россией. Это зависит от России, но это также зависит от нас. Однако построить европейскую безопасность на будущие века невозможно без России", - предупредил Юнкер.
"Все страны Евросоюза - это 5,5 млн кв. км. Россия одна - это 17,5 млн кв. км. Есть еще вопросы? Поэтому важно, без отказа от наших ценностей и наших принципов, помня об аннексии Крыма, необходимо найти способ вести диалог с Россией о нашем общем будущем", - подчеркнул он.
Дипломат призвал послов ЕС "сформулировать реалистическую риторику в отношениях с РФ, при этом не поступаясь базовыми принципами Евросоюза".
По словам Юнкера, европейцы должны перестать вести себя, как хозяева мира, поскольку роль ЕС на мировой арене снижается и продолжит снижаться. "История идет очень быстро, и иногда быстрее, чем мы ее понимаем. Мы ощущаем и ведем себя, как хозяева мира, тогда как сегодня мы должны действовать скромнее", - заявил он.
Он подчеркнул, что доля европейской экономики и доля европейского населения в мире неизменно снижаются, и с этим ничего нельзя поделать.
"Сегодня наш ВВП составляет 24-25% от общемирового, через 10 лет он снизится до 20%. Численность нашего населения в начале века составляла 10% от общемировой - к концу она снизится до нескольких процентов", - подчеркнул он.
В этой связи Юнкер призвал страны ЕС стремиться к большей солидарности для совместной защиты своих интересов в мире. Он также подчеркнул, что общая экономическая ситуация в Европе медленно, но последовательно улучшается, включая рост занятости и снижение госзадолженности. По его оценке, миграционная ситуация в ЕС также начала постепенно стабилизироваться.