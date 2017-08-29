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Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать

Международная панорама
29 августа, 11:38 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, августа. /ТАСС

Глава Еврокомиссии уточнил, что Украина не является европейской страной в смысле принадлежности к ЕС

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Материал из 1 страницы

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

© EPA/SERGEY DOLZHENKO

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Украина - это не ЕС и не НАТО, эта страна не является европейской в смысле принадлежности к Евросоюзу.

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Об этом заявил во вторник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе.

"Сейчас в мире идут 60 войн, и ни одной на территории Европы, если не брать Украину. Но Украина не является европейской страной в смысле принадлежности к Европейскому союзу", - сказал он.

"Я видел, как мой друг президент [Украины Петр] Порошенко несколько дней назад сказал, что смотрите, Украина - это уже почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она не является ни тем, ни другим, и важно, чтобы все это понимали", - подчеркнул он.

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод Порошенко, Петр Алексеевич
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