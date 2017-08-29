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СМИ: боевики движения "Талибан" взяли ответственность за взрыв в Кабуле

Международная панорама
29 августа, 11:52 UTC+3 ТАСС

По последним данным, жертвами атаки стали пять человек

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ТАСС, 29 августа. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в котором, по последним данным, погибли пять человек и восемь пострадали. Об этом сообщил во вторник телеканал TOLOnews со ссылкой на МВД страны.

Ранее говорилось о четырех жертвах и не менее трех пострадавших. Среди погибших был охранник банковского отделения, рядом с которым произошел теракт, сообщает канал. Близлежащим зданиям был нанесен значительный ущерб.

Взрыв прогремел у здания банка в районе мемориала полевому командиру и бывшему министру обороны страны Ахмаду Шаху Масуду. Поблизости от мемориала расположено здание посольства США.

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