Елисейский дворец назначил пресс-секретаря президента Франции

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Журналист Брюно Рожер-Пети назначен пресс-секретарем и одним из советников президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщили во вторник в Елисейском дворце.

В пресс-службе президента уточнили, что к своим новым обязанностям он приступит 1 сентября. "Миссия пресс-секретаря будет состоять в информировании о позиции Елисейского дворца, для этого он будет использовать все существующие каналы, в том числе Twitter президента республики", - отметили в пресс-службе главы государства.

54-летний Брюно Рожер-Пети был корреспондентом и обозревателем ведущих французских телевизионных каналов. Во время предвыборной кампании Эмманюэля Макрона Рожер-Пети неоднократно участвовал в акциях поддержки кандидата движения "На марше" (в настоящее время "Республика на марше").