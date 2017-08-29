В Китае готовится новый закон, регламентирующий исполнение государственного гимна

ШАНХАЙ, 29 августа. /ТАСС/. Исполнение государственного гимна Китая в ненадлежащих местах будет караться административным задержанием на срок до 15 суток. Об этом, как пишет во вторник газета "Шанхай жибао", говорится в проекте готовящегося к принятию закона, который был передан на второе чтение Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Новый закон призван регламентировать использование в стране государственного гимна и восполнить соответствующий пробел в законодательной базе. Внимание законодателей к этой проблеме привлек тот факт, что государственный гимн иногда исполняется там, где это неуместно, например, на похоронах, а также во время различных мероприятий развлекательного характера. В законе будет прописано, что его нельзя будет использовать в рекламных роликах или ставить в качестве фоновой музыки в общественных местах, а также изменять формулировку и преподносить гимн в искаженной и неуважительной манере. Новый закон установит регламент исполнения гимна, в частности, во время официальных политических мероприятий, важных государственных собраний, поднятия государственного флага, официальных праздничных торжеств, церемоний награждения, различных чествований, национальных днях поминовения, важных спортивных событий и дипломатических мероприятий.

Впрочем, закон направлен не только на то, чтобы ввести лишь ограничительные меры. Одной из основных его задач станет также поощрение исполнения населением государственного гимна для выражения патриотических чувств на легитимной основе по уместным поводам. Текст гимна также планируется включить в учебники для начальной и средней школы.

На данный момент в Китае отсутствует закон, который бы четко регламентировал правила использования государственного гимна "Марш добровольцев", принятого в 1949 году. Песня была написана в 1935 году поэтом Тянь Ханем и служила для поднятия боевого духа китайских солдат во время войны сопротивления китайского народа японским захватчикам (1931-1945 гг.). Гимн КНР впервые был представлен всему миру, когда Мао Цзэдун объявил 1 октября на площади Тяньаньмэнь в Пекине об образовании Китайской Народной Республики.