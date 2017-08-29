Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Снятие санкций с России пошло бы на пользу как РФ, так и Германии, но для отмены ограничительных мер нужно выполнить ряд условий. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции.

"Как вы сказали, - отметила она, обращаясь к журналистам, - это будет хорошо для российской экономики, а также для немецкой экономики".

Санкции против РФ будут сняты, когда Киев вернет контроль над Донбассом, подчеркнула она.