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Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии

Международная панорама
29 августа, 12:18 дата обновления: 29 августа, 12:24 UTC+3

Однако канцлер ФРГ подчеркнула, что ограничения будут сняты, когда Киев вернет контроль над Донбассом

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (слева) на ежегодной пресс-конференции в Берлине

© REUTERS/Fabrizio Bensch

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Снятие санкций с России пошло бы на пользу как РФ, так и Германии, но для отмены ограничительных мер нужно выполнить ряд условий. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции.

"Как вы сказали, - отметила она, обращаясь к журналистам, - это будет хорошо для российской экономики, а также для немецкой экономики".

Санкции против РФ будут сняты, когда Киев вернет контроль над Донбассом, подчеркнула она.

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