Меркель считает нужным сохранить контроль на границах после ноября

В Якутии усилится борьба с незаконной добычей мамонтовой фауныНовости партнеров 29 августа, 13:58
Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. ФРГ считает нужным сохранить выборочный контроль на своих национальных границах после ноября 2017 года из-за миграционного кризиса. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции.
"В виду того, как развивается ситуация в настоящий момент, я считаю, что мы нуждаемся в таком виде контроля. Завтра я буду это обсуждать с [председателем Европейской комиссии Жан-Клодом] Юнкером", - сказала она.
Министерство внутренних дел ФРГ ввело пограничный контроль на границе с Австрией, а также с рядом других государств, осенью 2015 года на фоне беспрецедентного по своим масштабам притока беженцев. Примеру Германии последовали другие страны. На минувшей неделе Европейская комиссия заявила, что новое продление пограничного контроля будет противоречить нормам Шенгена.