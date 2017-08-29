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Меркель считает нужным сохранить контроль на границах после ноября

Международная панорама
29 августа, 13:09 UTC+3 БЕРЛИН 29, августа. /ТАСС

Из-за миграционного кризиса Германия нуждается в таком контроле, заявила канцлер ФРГ

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. ФРГ считает нужным сохранить выборочный контроль на своих национальных границах после ноября 2017 года из-за миграционного кризиса. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции.

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"В виду того, как развивается ситуация в настоящий момент, я считаю, что мы нуждаемся в таком виде контроля. Завтра я буду это обсуждать с [председателем Европейской комиссии Жан-Клодом] Юнкером", - сказала она.

Министерство внутренних дел ФРГ ввело пограничный контроль на границе с Австрией, а также с рядом других государств, осенью 2015 года на фоне беспрецедентного по своим масштабам притока беженцев. Примеру Германии последовали другие страны. На минувшей неделе Европейская комиссия заявила, что новое продление пограничного контроля будет противоречить нормам Шенгена.

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Юнкер, Жан-Клод Меркель, Ангела
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