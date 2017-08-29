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Макрон выступил за установление коллективного мирового порядка

Международная панорама
29 августа, 13:36 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, августа. /ТАСС

По словам президента Франции, дипломатия Парижа должна носить мировой и глобальный характер

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Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© EPA-EFE/YOAN VALAT POOL

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым обеспечить проведение крупных изменений в мировой политике с целью установления коллективного мирового порядка. Об этом он заявил во вторник, выступая в Елисейском дворце на ежегодном совещании послов страны.

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"Дипломатия Франции должна носить мировой и глобальный характер. Мы проходим через период, когда интенсивно подвергаются сомнению те дипломатические положения, которые установились ранее - и это происходит в мире каждые 25-50 лет. Сегодня оказался под ударом тот международный порядок, который сложился к 1989 году, основанный на глобализации, ставшей ультралиберальной, и гипермощи одного государства. Наша задача сегодня - создать мировой коллективный порядок, стабильный и справедливый, действуя совместно с нашими союзниками и всеми нашими партнерами", - сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что "в нынешних условиях не может быть ничего хуже, чем бездействие". "Необходимо обеспечить, чтобы Франция сохранила свое положение в политическом мире и Европе, переживающими подлинный переворот. Я выступаю за Францию, противостоящую современным вызовам.", - сказал Эмманюэль Макрон.

"Весь мир смотрит на Францию. Те перемены, которые она начала, являются, и я в этом глубоко убежден, необходимым условием для преобразований Европы, которая должна повернуться к своим народам и обратиться в будущее. Преобразование Европы вокруг совместного проекта является необходимым условием создания более стабильного мира, в котором будет понижено соперничество великих держав" , - сказал он. Макрон призвал французских послов активно содействовать созданию "более сильной и более единой Франции, выступающей за политический диалог и урегулирование кризисов".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
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