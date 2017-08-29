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Меркель признала усиление власти Асада в Сирии

Международная панорама
29 августа, 13:13 дата обновления: 29 августа, 13:25 UTC+3

При этом канцлер Германии не отрицает необходимость политической трансформации в стране

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БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Власть президента Сирии Башара Асада оказалась устойчивее, чем того хотелось бы правительству Германии.

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Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на большой ежегодной пресс-конференции. Однако, по ее словам, это не отменяет необходимости политической трансформации в стране.

"Асад сильнее, чем мне бы хотелось", - признала она.

"Несмотря на это, необходимо продолжать переговоры, о возможности [политического] перехода, который бы способствовал примирению", - призвала Меркель. По словам германского канцлера, этот процесс "идет очень медленно".

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Персоны
Меркель, Ангела Асад, Башар Хафез
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