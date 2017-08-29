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Макрон: Пхеньян ведет себя безответственно, и это требует коллективной реакции

Международная панорама
29 августа, 14:09 UTC+3 ПАРИЖ 29, августа. /ТАСС

Президент Франции подчеркнул, что Париж готов поддержать любую новую полезную инициативу, чтобы предотвратить рост напряженности в регионе

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ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Руководство КНДР "проявляет безответственность", продолжая проводить испытания баллистических ракет, и это требует коллективного ответа со стороны мирового сообщества. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на ежегодном совещании французских послов в Париже.

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"Кризис, связанный с Северной Кореей, также требует коллективного подхода. Пхеньянские руководители в очередной раз проявили свою безответственность, и я хочу в связи с этим подчеркнуть солидарность Франции с Японией. Мы продолжим призывать принимать непреклонные меры по отношению к Северной Корее, учитывая, что продолжает возрастать ракетно-ядерная угроза, которая затрагивает и Европу", - сказал он.

Как подчеркнул Макрон, Франция "находится в контакте с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН" и готова вместе с ними "поддержать любую новую полезную инициативу, чтобы предотвратить эскалацию [напряженности], вернуть Пхеньян за стол переговоров и строго выполнить резолюцию [СБ ООН], принятую 5 августа", - указал президент.

КНДР во вторник рано утром провела очередной запуск баллистической ракеты, которая перелетела через северный остров Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Отмечается, что она преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км. В Минобороны Японии считают, что это была ракета средней дальности, предположительно "Хвасон-12".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
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